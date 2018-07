Após reclamações de autoridades europeias quanto violações de privacidade, o Google criará ferramenta para cancelar transmissão de dados de localização

Em 2008, carro do Street View circula por Berlim, na Alemanha. FOTO: Michael Kappeler (AP)

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta terça-feira, 13, que criará um mecanismo para que um provedor de internet sem fio, não envie informações baseadas em localização para o Google. A solução, fruto da pressão de países europeus preocupados com privacidade de usuários de aparelhos móveis, estará pronta até meados de dezembro e, então, ficará acessível para todos os países.

O comunicado, feito em um dos blogs oficiais do Google, garante que as informações captadas são anônimas. O uso de pontos de acesso para serviços de geolocalização se tornou comum (além de garantir um negócio lucrativo) por garantir resultados mais rápidos e precisos, em comparação com o uso de satélites pelo GPS e o recurso de triangulação via torres de celular.

A prática é possível para empresas que recebem (seja serviço próprio ou terceirizado) informações de pontos de acesso Wi-Fi. O Google aproveitou o carro do Street View, que já circulava por várias cidades no mundo, para coletar tais dados. Alguns países europeus, como França, Suíça e Alemanha, levaram a questão à Justiça, gerando multa ou, mais comumente, o interrompimento do serviço na região. A suspeita (e, em alguns casos, comprovada) é a de que o carro estaria coletando mais do que só hotspots, mas informações pessoais como e-mails, imagens, etc.

O Google pondera que apesar das medidas visando proteger a privacidade dos usuários de aparelhos com o sistema operacional Android, a empresa decidiu atender à pressão pública.

“Em função do pedido de várias autoridades europeias sobre proteção de dados, estamos construindo uma opção de cancelamento do serviço que permitirá ao dono de um ponto de acesso barrar serviços de localização do Google. Uma vez cancelado, nossos serviços não farão uso desse ponto de acesso para determinar a localização de usuários”.

Pelo post no blog, o Google diz ainda que informações mais detalhadas sobre o novo recurso serão publicadas à época do lançamento.

