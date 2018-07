Gerador de resoluções de ano novo

Pra quem ainda não sabe o que quer mudar na própria vida para 2010, o site New Year’s Resolution Generator oferece uma série de opções criativas que vão desde “começar ou atualizar meu blog” até “parar de fazer drama”. Basta clicar no botão Gimme More que as resoluções vão aparecendo na tela.

31/12/2009 | 15h23