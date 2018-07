O site da Universidade do Colorado conta com um divertido gerador de sistemas solares. Basta escolher o número de corpos celestes que vão orbitar pela sua galáxia e posicioná-los em relação ao sol. Ao clicar em Start, os princípios básicos da física são aplicados automaticamente, e você pode ver como as estrelas se movem pelo universo.

Clicando no menu Select Preset podemos selecionar diferentes modelos de galáxias já projetados para visualização imediata. E quem se sentir mais ousado na hora de criar seu próprio universo pode tentar mexer nas coordenadas abaixo do mapa que definem tamanho dos corpos (mass), posição e velocidade.

A simulação foi criada pelo PhET, projeto educacional da Universidade em física e tecnologia. O site do PhET apresenta outras diversas simulações de aplicações práticas das leis da física.