Stratasys teria pago US$ 600 milhões por empresa e acredita que negócio irá 'acelerar a adoção da impressão 3D para desktop'

Replicator 2, impressora 3D da Makerbot FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A fabricante de impressoras 3D Stratasys anunciou que está comprando a MakerBot, uma das principais empresas por trás da popularização da impressão 3D com seus modelos econômicos para o consumidor final.

O valor do negócio foi calculado em US$ 600 milhões. Rumores de sua realização já circulavam há semanas.

A Stratasys é especializada em equipamentos de uso industrial. A fabricante declarou que a compra deve “acelerar a adoção da impressão 3D para desktop”.

A Makerbot continuará a operar como empresa independente, o que faz sentido considerando o poder de marca conquistado pela empresa nos últimos anos. Desde sua fundação em 2009, a MakerBot já vendeu 22 mil impressoras 3D. Seu último lançamento é a Replicator 2.

A empresa comandada pelo CEO Bre Pettis faturou US$ 11,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, comparado a US$ 15,7 milhões em todo o ano de 2012.

“Temos um modelo agressivo de crescimento. A parceria com a Stratasys irá permitir uma grande energizada em nossa missão de empoderar indivíduos usando uma MakerBot e permitir que tragamos a tecnologia 3D para mais gente”, declarou Pettis num comunicado.

