Para explicar seu argumento, Gilles relembra o debate do século XIX de que o surgimento da fotografia iria acabar com a pintura. Não foi isso que se viu. Ao contrário. Motivados pelo novo “rival”, os pintores buscaram inovar em sua obra. Novas formas e estilos surgiram com esta busca, com destaque para o impressionismo. Assim, em sua opinião, o jornal impresso deve seguir o mesmo caminho. Ao invés de crer que a web “é o diabo”, deve fazer como os pintores, e se inspirar com a presença da novidade. “A internet é uma dádiva para jornal impresso, pois vai fazer com que as publicações se modifiquem, busquem achar novas formas de mostrar seu conteúdo para atrair o público”.

A teoria foi apresentada ontem, na palestra que Gilles Lapouge deu no auditório do jornal O Estado de S. Paulo. Gilles não é um estudioso das novas mídias. Pelo contrário. Admite que é um “desastrado” no computador e um “condutor de carroça falando do motor da Ferrari” quando o assunto é internet. O interessante do evento foi ver como um repórter com mais de 50 anos de carreira – Gilles começou escrevendo matérias à caneta e se espantou com as máquinas de escrever – vê o impacto da internet no jornalismo impresso e, em sua opinião, como este deve se portar diante desta nova realidade.

Gilles abordou também o jornalismo colaborativo praticado na rede. O repórter francês mostra estar atento a este movimento, mesmo não tendo conhecimento que este é um conceito denominado web 2.0. Assim, exalta o fato de pessoas comuns, por meio do Twitter, terem noticiado o desenrolar da eleição no Irã – “Fez com que a censura fosse inoperante” -, porém pontua que, na sua visão, o conteúdo produzido por não-jornalistas têm maior chance de ser mal apurado, parcial e até inventado. “A internet pode gerar muitos rumores e isso tem o poder de se espalhar de uma forma que vire um caos”, ponderou o correspondente.

Questionado sobre se o papel impresso não seria apenas um suporte, sendo que o jornalismo feito hoje nos jornais pode continuar a existir no futuro na web, Gilles se mostrou pragmático com o que vê hoje na rede. “Acho ótimo se as reportagens que gosto forem para a internet. O problema é que na França, que é o que realmente conheço, não vejo pela rede muitos artigos grandes e profundos. Ao contrário. O que vejo são notícias cada vez mais resumidas e tratadas de forma superficial.”

Termina levantando um debate: o acesso enorme a informações que o Google concede dinamiza as pesquisas e aumenta o conhecimento, ou deixa as pessoas mais preguiçosas? Gilles, após informar que usa constantemente o site para trabalhar, afirma acreditar que é o segundo caso que está predominando. “O Google deve auxiliar a memória e não ser ela. Pois agora, as pessoas, ao invés de pensarem, recorrem ao arquivo do Google.”