Jornalista do The Guardian foi um dos responsáveis por revelar escândalo de espionagem ao mundo. FOTO: AP Jornalista do The Guardian foi um dos responsáveis por revelar escândalo de espionagem ao mundo. FOTO: AP

SÃO PAULO – Responsáveis por divulgar as informações obtidas pelo ex-agente da CIA e ex-funcionário da NSA Edward Snowden, o jornalista inglês Glenn Greenwald e a documentarista Laura Poitras entraram pela primeira vez nos Estados Unidos na sexta-feira, 11, após a publicação de matérias que culminaram no escãndalo de vigilância da agência de segurança norte-americana.

A notícia poderia parecer trivial, se não existissem suspeitas que a polícia dos Estados Unidos pudesse deter os dois caso eles entrassem no solo norte-americano.

Questionado sobre o medo de ser preso pela Associated Press, Greenwald disse que “não teria vindo se estivesse com esse temor”, mas adicionou que tentou contatos com o Departamento de Justiça americano para ter certeza se seria seguro aos EUA, e que o governo local preferiu deixar a situação com caráter de incerteza. Assista a entrevista abaixo.