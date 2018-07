Domínio .GLOBO será usado exclusivamente pela empresa. FOTO: Reprodução Domínio .GLOBO será usado exclusivamente pela empresa. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O ICANN (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) divulgou nessa semana que a Globo terá o primeiro domínio personalizado do Brasil — a partir de agora, os sites da empresa poderão utilizar a terminação .GLOBO, no lugar dos usuais .COM.

Entretanto, não será qualquer pessoa que poderá utilizar o domínio. De acordo com o documento enviado pelas Organizações Globo à entidade, a terminação .GLOBO será “será específico, criado para concentrar todos os conteúdos gerados pelas Organizações Globo”, buscando evitar fraudes sobre a produção de seu conteúdo.

Para ter o domínio, a Globo pagou US$ 185 mil dólares ao ICANN. A empresa terá de pagar também US$ 25 mil por ano para manter o registro. Analistas estimam que o custo de ter um domínio personalizado, incluindo gastos legais e de marketing, pode chegar a US$ 2 milhões por ano.

A Globo, entretanto, não é a única empresa brasileira a buscar um domínio específico para seus sites: Bradesco, Itaú e Natura já entraram com pedidos para ter seus próprios endereços, bem como o UOL e a Telefônica/VIVO. Além disso, há cidades interessadas em endereços específicos — o Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser a primeira cidade da América do Sul a ter o seu domínio próprio (.RIO), e fazer companhia a municípios como .MIAMI, .NYC, .VEGAS e .QUEBEC.