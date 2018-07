Jeremy Salinger, gerente de desenvolvimento do Super Cruise, da GM, demonstra a tecnologia. FOTO: Divulgação Jeremy Salinger, gerente de desenvolvimento do Super Cruise, da GM, demonstra a tecnologia. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O progresso do carro sem motorista do Google, que na quarta-feira divulgou um modelo que dispensa qualquer presença humana no veículo, já incomoda o setor automobilístico tradicional.

O chefe de desenvolvimento de produto da General Motors, Mark Reuss, disse que o Google poderia se tornar uma “séria ameaça comeptitiva” se levar adiante seus planos de fabricar carros autônomos.

A GM, entretanto, não considera que está em uma corrida com o Google para criar veículos sem motorista. A gigante de Detroit tem seus próprios projetos de direção autônoma, incluindo a tecnologia Super Cruise.

Para Reuss, os veículos sem motorista chegarão aos poucos no mercado, mas no longo prazo. “Não acredito que você verá um veículo autônomo tomando a cidade em um futuro próximo”.

Segundo uma estimativa, em 2035 haverá cerca de 11,8 milhões de carros deste tipo nos Estados Unidos. Em 2050, espera-se que a totalidade dos automóveis em circulação não precisará de motorista.