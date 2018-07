Para abrir a caixa de lista de tarefas, clique no link “Tarefas” à esquerda da página, como na imagem.

Uma janela aparece no canto inferior direito da tela, como um bate-papo do Gtalk. Depois é só ir adicionando os lembretes que quiser. Quando a tarefa for cumprida, você pode marcá-la como realizada.

Para organizar sua lista use os atalhos de telclado:

Enter: insere uma nova tarefa

Backspace: apaga o texto e exclui uma tarefa

Ctrl+Setas para cima ou para baixo: mova as tarefas de lugar (também dá para arrastá-las com o mouse)

Tab: torna uma tarefa em subtarefa

Shift+Tab: torna uma subtarefa em tarefa comum

Outra dica legal é adicionar um e-mail às tarefas, um bom jeito de lembrar de responder uma mensagem importante. Essa opção está no botão “Mais Ações” do Gmail ou digitando Shit+t se os atalhos do Gmail estiverem ligados (você pode ativá-los nas configurações).

Clicando da setinha ao lado de uma tarefa, você pode adicionar informações mais detalhadas sobre ela, como data de vencimento e anotações. Também é possível criar várias listas de tarefas e nomeá-las de acordo com a categoria, por exemplo, “trabalho” ou “casa”.

Você ainda pode acessar a sua lista de tarefas no celular, entrando no site mail.google.com pelo telefone.