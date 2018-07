O serviço de e-mail do Google tem apresentado falhas intermitentes entre ontem e hoje. Muitos usuários ficaram sem o serviço por longos períodos.

No fórum oficial do Google, muitos usuários estão reportando falhas no serviço por mais de 24 horas.

Um usuário indignado postou: “ficar mais de 30 horas sem e-mail é inaceitável. Eu vou reconsiderar fortemente minha opção de usar o Gmail como e-mail principal. Talvez eu tenha que pagar para ter um bom e-mail, mas o inferno vai congelar antes que eu dê ao Google um centavo pelo serviço depois dessa palhaçada…”

Muitos usuários do Twitter estão reportando que, ao tentar acessar o serviço, recebem um código de erro “502″.

O problema parece afetar apenas o acesso via web. Quem acessa o Gmail via POP, usando smartphones e programas como o Outlook e Thunderbird, não estão experimentando dificuldades.

Quem acessa nos telefones via o protocolo IMAP também foi afetado.

A falha não tema mesma magnitude da experimentada em setembro, que tirou do ar a maioria dos usuários por quase 2 horas. Pelo relatado, os eventos são isolados, mas a falha experimentada é muito mais persistente.