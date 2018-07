A Google lançará na próxima semana um sistema do Gmail chamado “Priority Inbox”, que promete separar os e-mails mais importantes de “todo o resto”. O novo recurso será semelhante ao mecanismo de detecção de spams, mas vai levar em conta os endereços eletrônicos de pessoas com quem o usuário mais se relaciona (responde e encaminha e-mails).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Caso a separação não agrade, haverá botões para selecionar aquilo for mais importante: este símbolo para dar importância, e este para tirar importância. Há ainda a possibilidade de criar filtros personalizados separando os e-mails em três caixas de entrada: “Important and unread” (importantes e não lidos); “Starred” (marcados) e “Everything else” (todo o resto).

A ideia, segundo o blog oficial da empresa, partiu do excesso de tempo perdido tentando descobrir “o que é preciso ser apenas lido e o que requer uma resposta”. A novidade estará disponível para todos os usuários do Gmail. O blog diz que um aviso aparecerá na próxima semana no canto direito da tela do site com a mensagem “New! Priority Box”.