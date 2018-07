Desde o fim de fevereiro, o serviço de e-mails do Google tem ganhado novas funcionalidades – muitas delas oriundas do Labs, o laboratório de testes da equipe do Gmail. Opções como o autocompletar na busca e a pré-visualização de links para o YouTube foram promovidas a versão integral do e-mail, assim como os marcadores coloridos.

O Gmail foi lançado apenas para convidados no final de março de 2004, mas só começou a ser divulgado no dia primeiro de abril do mesmo ano. Inicialmente, o serviço aceitava apenas o cadastro de usuários convidados, e só foi aberto ao público definitivamente em fevereiro de 2007.

Confira abaixo as novas funções do serviço de e-mails do Google, e entenda como aproveitá-las melhor.