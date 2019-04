Alba Vigaray/EFE Novas ferramentas chegam ao Gmail hoje

A partir de hoje, o Gmail ganhará dois recursos que prometem ajudar quem tem que lidar com muitas mensagens diariamente. Um deles, o "Envio Programado", é o agendamento de mensagens, que permite determinar o dia e hora em que um e-mail será enviado. Até agora, a única maneira de agendar mensagens era por meio de plugins para Gmail, como o Boomerang.

O outro recurso é o "Smart Compose", que sugere e completa palavras em português, o que em teoria melhora a velocidade na criação de mensagens. O Smart Compose no idioma oficial do País já estava disponível na versão web para desktops desde outubro de 2018. Chega agora para Android - apenas o Pixel 3, celular do próprio Google, contava com o recurso. O Google diz que a versão para iOS deve chegar "em breve".

O objetivo do Smart Compose é ajudar o usuário a escrever o e-mail mais rápido e sem erros. Se você digita “oi”, por exemplo, a tecnologia sugere que você complete para “oi, tudo bem?”. A partir desta segunda, também oferece sugestões de títulos de e-mail baseado no que você escreveu.

Por meio da tecnologia AMP (Accelerated Mobile Pages ou Páginas Móveis Aceleradas), usuários também podem responder a um tópico de comentários no Google Docs ou navegar por recomendações de hotéis diretamente nos e-mails, sem abrir uma nova guia ou aplicativo para realizar as tarefas. O Gmail atinge os 15 anos com 1,5 bilhão de usuários