Nesta quarta-feira, 18, o Gmail anunciou mais uma novidade em sua versão para o iPad. O site alterou a interface para um modelo chamado “stacked cards” ou “pilha de cartas”. O formato amontoa mensagens na segunda coluna da tela do aparelho, permitindo visualizar mais facilmente a seleção de várias mensagens, seja para arquivar, separar em pastas ou deletá-las.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A mudança, anunciada pelo Google Mobile Blog, acompanha uma série de atualizações para celulares e tablets feitas em junho pela empresa.

Na esteira do lançamento do iPad pela Apple, em abril deste ano nos EUA, o gigante Google já mexeu os pauzinhos e publicou atualizações de seus sites e aplicativos para celulares com sistema iOS (Apple) e Android (Google). Passados apenas dois meses, a empresa comandada por Eric Schmidt lançou outro update para o Gmail, fazendo com que novos e-mails sejam escritos em uma janela que surge no meio da tela do tablet, sobrepondo-se às demais.

As alterações são feitas a partir de sugestões e reclamações feitas pelos usuários nos fóruns, funcionando como um sistema de feedback instigado pelo próprio Google.