Gmail e Google Drive ficarão mais integrados. E-mails, documentos e informações da agenda aparecerão nas buscas

SÃO PAULO – Que tal pesquisar o horário do seus voos, o seus e-mails, os documentos, eventos, reservas e outras informações guardadas no seu Gmail direto no buscador do Google? Essa é a novidade que o Google está testando com alguns usuários dos Estados Unidos.

O novo recurso vai conectar o buscador tradicional do Google com os arquivos do seu Gmail e do Google Drive facilitando a busca por algum arquivo ou mensagem relevante sem que seja necessário acessar o serviço.

Com a melhoria, a busca interna do Gmail também passará por mudanças, com os resultados relevantes de arquivos e e-mails aparecendo direto na barra de busca.

Os novos recursos estão em fase de teste e não há previsão de quando entram em funcionamento para todos os usuários.