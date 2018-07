As vendas de videogames. acessórios e jogos nos Estados Unidos cresceram 6 por cento em março, informou o centro de estudos NPD nesta quinta-feira, revertendo dois meses seguidos de queda.

As vendas de consoles e acessórios caíram 4 por cento no mês, mas as vendas de jogos saltaram 10 por cento.

O console mais vendido foi o Wii, da Nintendo, com 557.500 unidades, seguido pelo Xbox 360, da Microsoft, que vendeu 338.400 unidades, e o PlayStation 3, da Sony, com 313,900 unidades. Já o jogo mais vendido de março foi “God of War III”, da Sony.