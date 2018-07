Ao longo dos anos, muitos já imaginaram ser o carismático e sedutor James Bond, mas menos pessoas já quiseram ser o vilão na mira do espião. Agora, o game GoldenEye 007 oferece a possibilidade de escolher entre os lados do bem e do mal dos filmes.

Quinze anos depois da estreia do filme 007 Contra GoldenEye e treze anos depois da chegada do game com o mesmo nome ao console Nintendo 64, a Activision se deu o prazer de voltar a criar um novo título “made in Bond” que atraia os nostálgicos pela versão do 64 e os amantes dos games de tiro.

O segredo é manter o equilíbrico entre a história original e a adaptação necessária para os tempos atuais.

Em uma entrevista à agência EFE, a produtora de GoldenEye 007, Dawn Pinkney, indicou que o jogo utiliza a sequência de eventos e personagens do filme protagonizado por Pierce Brosnan, embora deixe de lado a temática da Guerra Fria e coloque Daniel Craig como agente secreto.

É uma tentativa de deixar o jogo mais moderno e para isso a empresa contou com a ajuda do roteirista do filme de GoldenEye, Bruce Feirstein. No game, uma organização terrorista ameaça a paz mundial — não poderia ser de outra forma.

Pinkney explicou que outra grande mudança é a substituição da perspectiva em terceira pessoa do primeiro game para primeira pessoa: tudo é visto como a visão do personagem porque “é muito mais divertido”.

O jogador poderá escolher entre mais de cinquenta personagens, e até quatro pessoas podem jogar ao mesmo tempo, com a tela dividida, e até em oito pessoas no modo multiplayer online.

Entre os personagens estão todos os vilões de GoldenEye — como o traidor Trevelyan — e também outros vilões clássicos, como o Dr. No e Rosa Klebb. Mas para jogar como os vilões, o jogador precisará mostrar sua habilidade com o controle.

“Se quiser jogar com um game de James Bond, também vai querer estar sob a pele dos vilões”, disse Pinkney.

O jogo, exclusivo para Wii, tem diferentes níveis de dificuldade para seduzir a uma “audiência ampla” que não deixe de fora os fãs da saga cinematográfica ou do game de 1997, dos fãs de jogos de tiro e dos jogadores pouco habituados.

GoldenEye 007, que levou dois anos de desenvolvimento, chega às lojas na primeira semana de novembro. Dificilmente ele irá superar a marca do game anterior, que vendeu oito milhões de cópias, mas a Activision acredita que ele vai inundar as estantes das lojas.

Abaixo, o trailer do jogo e mais imagens:

Fotos: divulgação