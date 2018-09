PSafe Golpe no WhatsApp promete vagas falsas na Cacau Show

O desemprego tem tirado o sono de milhares de brasileiros e hackers tem se aproveitado disso para criar novos golpes sobre falsos processos seletivos. Na mais recente, pelo menos 1 milhão de brasileiros foram enganados e tiveram seus smartphones invadidos com a promessa de vagas falsas na rede de lojas de chocolates Cacau Show.

Segundo relatório da empresa de segurança PSafe, os hackers disseminaram um link via WhatsApp convocando usuários a preencherem suas informações pessoais como nome, e-mail, residência e a vaga que gostaria de se candidatar. Entre as opções de cargos estão vendedores, auxiliar de limpeza, ajudante de produção, embalador, auxiliar administrativo e jovem aprendiz. A promessa de falsos salários chega até R$ 1.502.

Depois de preencher os dados, os candidatos são encaminhados a uma nova página que pede o compartilhamento da mensagem em grupos ou perfis no WhatsApp, com a promessa de que a empresa precisa preencher todas as vagas disponíveis. Para induzir o compartilhamento, os hackers dizem que após dividir o link o usuário saberá onde deixar seu currículo.

O levantamento da PSafe indica que o golpe se espalhou rapidamente nas últimas 24h e infectou milhares de celulares no País. Com os dados fornecidos, o usuário fica exposto a infinitas ações dos criminosos virtuais.

Para evitar que isso aconteça é necessário que o usuário se certifique da verdade das informações antes de compartilhar com seus contatos, além de ter ferramentas de seguranças disponíveis em seus aparelhos de celular.

Em nota, a Cacau Show disse que não utiliza WhatsApp ou envia link por e-mail para comunicar a abertura de vagas de trabalho ou recrutar profissionais. Informações sobre este assunto podem ser encontradas somente nos canais oficiais da empresa no Vagas.com, Catho e LinkedIn.

Outros casos. A prática de golpes por hackers em WhatsApp tem ganhado força no Brasil. No ano passado, uma falsa promessa de liberação de 14º salário atraiu milhares de vítimas. Movimentações semelhantes já prometeram de cupons de descontos à máquinas de café da Nespresso.