Google Caffeine: qual a diferença?

Já é possível testar o mecanismo do novo buscador do Google, o chamado Caffeine, no site http://www.comparecaffeine.com/. A empresa está desenvolvendo uma nova versão de seu buscador, com a intenção de apresentar resultados mais precisos. De acordo com o Google, o Caffeine usará algoritmos mais eficientes para avaliar a relevância dos resultados e apresentá-los ao usuário.

15/09/2009 | 12h10