Empresa investirá US$ 6,3 milhões em instituto na Alemanha que terá objetivo de estudar relações entre web e sociedade

BERLIN – O Google ofereceu apoio a três instituições alemãs para abrir, em outubro, um instituto independente voltado ao estudo das relações entre a internet e a sociedade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Universidade Humbbodt de Berlim (HU), a Universidade das Artes de Berlim (UdK) e o Centro Científico de Investigação Social (WZB) serão os encarregados de criar o novo instituto, no qual o Google investirá US$ 6,3 milhões nos primeiros três anos.

O objetivo da instituição é estudar as mudanças que a internet tem causado na sociedade e permitir que todos os grupos sociais participem da discussão em torno do que será o futuro digitalmente conectado.

O centro de estudos será dirigido por um representante de cada instituto encolvido: Ingolf Pernice, pela HU, Thomas Shildhauer, pela UdK e Jeanette Hofmann, pelo WZB. A eles se juntará também Wolfgang Schulz, do Instituto Hans Bredow para a Investigação das Mídias, entidade que participará do projeto como sócia colaboradora. Cada um deles se dedicará a um dos quatro pilares do novo instituto: a inovação, que ficará a cargo de Schildhauer; política (Hofmann), filosofia do direito e direito constitucional (Pernice) e política das mídias (Schulz).

“O instituto para a internet e sociedade é, para mim, tanto um desafio quanto uma oportunidade: temos que entender as normas técnicas e o potencial sociopolítico da internet e esperamos encontrar a chave para o problema da legitimação democrática dentro de uma ordem constitucional global”, disse Pernice.

Seggundo Schildhauer, “O novo instituto deve servir como centro de coordenação para a observação, análise a avaliação das inovações baseadas na internet” e seu objetivo será “estudar particularmente o papel do usuário no processo de inovação”. “A internet é um meio que ultrapassa fronteiras e que é regulado apenas em partes, em alguns países. Queremos que nossa investigação traga melhor compreensão e interação no estabelecimento de normas sociais, técnicas e estatais”, indica Hofmann.

Para Schulz,” é necessário entender melhor a lógica própria da comunicação na internet para se encontrar soluções reguladoras apropriadas”.

Com o intuito de garantir a independência do instituto, um conselho financeiro será criado para definir os conteúdos e objetivos das pesquisas, assim como um conselho científico que irá avaliar de forma crítica o trabalho do centro.

O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, já havia adiantado em fevereiro, em um artigo publicado no Die Welt, a intenção da empresa em abrir um centro científico na Alemanha.

/ EFE