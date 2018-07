Empresa diz que rivais querem “aumentar os custos de dispositivos móveis para consumidores”

SÃO FRANCISCO – O Google acusou Microsoft e Nokia nesta quinta-feira, 31, de conspirar para usar patentes contra rivais da indústria de smartphones, e disse que entrou com uma queixa formal junto à Comissão Europeia.

Na denúncia, o Google acusou Microsoft e Nokia, que cooperam na tecnologia para smartphones, de transferir 1.200 patentes para um grupo chamado Mosaid, que a empresa chamou de “caçador de patentes”.

“A Nokia e a Microsoft estão em conluio para aumentar os custos de dispositivos móveis para os consumidores, criando caçadores de patentes que desviaram promessas que ambas as empresas fizeram”, disse o líder de buscas na internet, em comunicado.

“Eles deveriam ser responsabilizados, e esperamos que a nossa queixa estimule outros a olhar para essas práticas.” Nokia e Microsoft não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A Nokia rebateu a acusação do Google de que a fabricante finlandesa de celulares e a Microsoft fazem conluio sobre propriedade intelectual.

“Embora ainda não tenhamos visto a queixa, a sugestão do Google de que a Nokia e a Microsoft estão agindo em conluio sobre direitos de propriedade intelectual é equivocada”, declarou o porta-voz da Nokia, Mark Durrant, em e-mail nesta sexta-feira.

“Ambas as companhias têm seus próprios portfólios e estratégias e operam independentemente”, acrescentou.

Durrant também disse que alguns dispositivos que rodam a plataforma Android, do Google, tinham “significantes problemas de infrações” de propriedade intelectual relacionados a patentes da Nokia.

A Nokia e a Microsoft operam em smartphones que concorrem com os dispositivos Android.

As acusações do Google ressaltam a acirrada competição no negócio de telefonia móvel, em que as companhias, incluindo a Nokia, lutam para reafirmar direitos de propriedade intelectual sobre tecnologias móveis.

A Microsoft disse mais cedo que a queixa antitruste do Google sobre o setor de smartphones era uma “tática desesperada” de uma companhia que controla mais de 95% dos segmentos de busca e anúncios móveis.

