Empresa publica posicionamento em que acusa Microsoft, Apple e Oracle de usarem patentes para frear crescimento do Android

SÃO PAULO – À medida que aumenta a disputa legal da Apple, da Microsoft e da Oracle contra o Android, o Google publicou nesta quarta-feira, 3, um posicionamento sobre as ações judiciais que enfrenta direta e indiretamente, acusando as três empresas de usarem as patentes para aumentar os custos de licenciamento do Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Atualmente, fabricantes parceiros do Google, como Samsung, HTC, Motorola, são alvos de ações judiciais da Apple e da Microsoft, que as acusam de violar patentes em smartphones com Android. A Oracle também processa diretamente o Google, acusando-o de ter criado o Android usando uma tecnologia da linguagem de programação Java, sem pagar os devidos direitos à Sun Microsystems, dona do Java, que foi comprada pela Oracle no ano passado. O caso deve ir a julgamento em setembro nos EUA.

“Patentes foram feitas para estimular a inovação, mas ultimamente elas estão sendo usadas como uma arma para pará-la”, defendeu o Google em um post publicado em seu blog, assinado pelo vice-presidente sênior David Drummond.

“Não somos ingênuos; a tecnologia é uma indústria difícil e em constante mudança e trabalhamos duro para manter o foco dos nossos negócios e para criar melhores produtos. Mas, neste caso, acreditamos que é importante falar abertamente e deixar claro que estamos determinados a preservar o Android como uma opção competitiva para os consumidores, ao parar aqueles que estão tentando estrangulá-lo”, afirmou.

Em junho, o Google perdeu o leilão de 6 mil patentes da falida empresa canadense de telecomunicações Nortel para um grupo de empresas como Apple, Microsoft, RIM (fabricante do BlackBerry), entre outras.

Nesta semana, a Comissão de Comércio Exterior dos EUA aceitou investigar a queixa da Apple contra a Samsung registrada no início de julho. A fabricante do iPhone e do iPad acusa a empresa sul-coreana de copiar o design e outros recursos dos seus aparelhos na linha de smartphones e tablets Galaxy. A Apple pede até que a Samsung seja proibida de vender os aparelhos.

—-

Leia mais:

• No tapetão

• Google errou ao não dar importância a patentes

• A batalha por Java