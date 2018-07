O Google lançou nesta quinta-feira, 28, o aplicativo de pesquisa por reconhecimento de voz e o de serviço de navegação por GPS pelo Google Maps, o Google Navegador. Ambos já existiam nos EUA, mas só agora o sistema foi adaptado para a língua portuguesa.

O aplicativo de reconhecimento de voz já está disponível na Android Market, em celulares Android, e na App Store, para iPhone. Já o serviço de navegação funciona, ao menos por enquanto, apenas em aparelhos com Android 2.1 ou 2.2 com aplicativo do Google Maps instalado.

Depois de clicar no símbolo de microfone, fale o termo que deseja buscar, como “ipanema” O serviço processa a busca. E mostra os resultados de pesquisa no Google. Em alguns casos, ele exibe os resultados no mapa. Veja como funciona o serviço de busca por voz. FOTOS: DIVULGAÇÃO/GOOGLE

O diretor de produtos do Google para aparelhos móveis, o brasileiro Hugo Barra, demonstrou as novidades em um iPhone e em um Milestone 2, um aparelho lançado pela Motorola, que chegará nas lojas na semana que vem com os dois serviços instalados.

Para ativar o sistema de buscas por voz, basta clicar no botão com o ícone de um “microfone” na tela de buscas. Em seguida é possível buscar qualquer coisa, desde “tempo em São Paulo”, “jogo Corinthians e Flamengo”, ou coisas mais específicas como “quantas mil pessoas havia no show do Bon Jovi?”.

O resultado aparece imediatamente, usando um sistema de processamento em nuvem. O sistema funciona também para fazer buscas no YouTube e também no Google Maps, que processa buscas como “pinacoteca de são paulo” ou “museu quadros portinari em são paulo”, e lista todas as opções.

Marcelo Quintella, gerente de produtos do Google, disse que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a fazer a adaptação e comentou sobre a dificuldade do processo. O Google Pesquisa por Voz reconhece cerca de 100.000 “tokens” que são palavras que podem variar de “carro” até “www . google . com . br”. Para que isso fosse possível, o Google recrutou dezenas de pessoas de regiões, cidades, sotaques e tons diferentes e “treinaram” o sistema.

Há um mês o Google anunciou que cerca de 100 milhões pessoas estavam acessando o Google Maps ativamente via mobile. Segundo Hugo Barra, o número surpreendeu os executivos, e apontou que um dos fatores que acelerou esse processo nos EUA foi o Navigation, que é o sistema de GPS em nuvem. A vantagem desse mecanismo em relação aos aparelhos de GPS comuns é justamente o fato de estar conectado à internet e, portanto gerar atualizações em tempo real.

O Google Navegador GPS aqui no Brasil gera informações sobre o tráfego, informando distância, tempo restante e mostrando no mapa os trechos mais congestionados; é possível fazer uma busca como, por exemplo, “posto de gasolina” ou “estacionamento”, enquanto se trafega.

O mapa automaticamente marcará os pontos próximos onde o resultados da busca estão localizados. O sistema permite a visualização exatamente como é feito no Google Maps: por mapa, por satélite e pelo Street View. Por este último é possível ver exatamente como é a esquina em que o motorista deve virar, ou a rua pela qual o carro deve passar.

É possível unir as duas novidades e escolher o destino de navegação com os comandos de voz. Mas Hugo Barra adianta que este tipo de mecanismo ainda está na “primeira geração”, isto porque algumas das etapas do processo de navegação ainda exigem que use o teclado do aparelho. Uma segunda permitirá que tudo seja feito por voz, além de ser possível enviar SMS e escrever e-mails apenas falando e ditando o texto.

“Além disso, a gente pretende mais para frente desenvolver a opção de download de rotas. Então sujeito baixa o trajeto que ele quer fazer e faz uso disso depois offline”, disse Barra. O executivo disse ainda que o sistema de navegação, por ser todo em cloud computing, terá desempenho muito semelhante entre usuários 3G e outros com conexão menos potentes. “Com as condições de mercado mais favoráveis, com pacotes de dados mais baratos, o Google vai entrar no Brasil com peso”, garantiu.

Os dois produtos anunciados estão disponíveis também para tablets, desde que tenham conexão e GPS. Disse ainda que haverá atualizações específicas para estes aparelhos. Para os desenvolvedores, Barra anunciou que as APIs já estão disponíveis, o que não é novidade, já que o Android trabalha com o sistema de código aberto.