Em mais uma reação aos ciberataques sofridos na China, o Google adiou o lançamento de dois celulares com Android no país asiático. De acordo com a agência Reuters, os dois telefones, da Motorola e da Samsung, estavam programados para ser lançados nesta quarta-feira pela operadora China Unicom.

Uma fonte disse à Reuters que o Google quer que os usuários tenham uma experiência positiva com os celulares que carregam o seu sistema Android e que isto seria difícil de acontecer por causa da repercussão com os últimos fatos envolvendo o Google na China.

Na semana passada o Google afirmou que a empresa e outras companhias foram alvos de espionagem virtual por hacker chineses, e ameçou fechar as operações no país. A empresa também afirmou que não quer mais aplicar a censura em seu site de buscas e que pretende conversar com o governo chinês para poder oferecer legalmente conteúdo sem filtros em seu site.