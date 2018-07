Preocupado com o Flame, empresa alertará quem estiver na mira de ataques cibernéticos

FOTO: Roberto Galbraith/Reuters

SÃO FRANCISCO – Usuários do Google estão sendo alertados de que suas contas podem virar alvo de ataques cibernéticos patrocinados por Estados. O objetivo da iniciativa é avisar as pessoas sobre a necessidade de proteger informações pessoais.

A medida chega em meio a crescentes preocupações com o vírus Flame, que se espalhou pelo Oriente Médio, assim como indícios de uma guerra cibernética com a participação dos Estados Unidos e de outros países.

O vice-presidente de engenharia de segurança do Google, Eric Grosse, disse em um blog nesta quarta-feira, 6, que a empresa está “constantemente em busca de atividade maliciosa” em seus sistemas. “Buscamos especialmente intenções de terceiros de ingressar nas contas de outros usuários sem autorização.”

“Quando temos informação específica – seja diretamente dos usuários ou de nossos próprios esforços de vigilância – mostramos claros sinais de alerta e instalamos proteções adicionais para contra-atacar a atividade maliciosa.”

Grosse afirmou que a nova etapa inclui uma advertência específica – uma barra de mensagens cor-de-rosa e letras azuis – que será publicada nos casos em que os usuários podem ser alvo de ataques.

“Você pode se perguntar como sabemos que esta atividade é patrocinada por um Estado”, disse o executivo. “Não podemos entrar em detalhes sem revelar informações que poderiam ser úteis a esses maus atores, mas nossa análise detalhada – assim como o informe das vítimas – sugerem fortemente a participação de Estados ou grupos patrocinados por Estados.”

As advertências não significam necessariamente que a conta foi hackeada, mas indicam que ela pode ser alvo de pishing ou de malwares.

Segundo o Google, os usuários que receberem a advertência devem criar “uma senha única que tenha uma boa mescla de letras maiúsculas e minúsculas, assim como sinais de pontuação e números” e tomar outras medidas, incluindo a verificação do login em dois passos, como garantia adicional.

