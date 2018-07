“Nós gostamos do que a China vem apresentando em termos de crescimento. Mas não gostamos de censura”. A frase foi dita por Eric Schmidt, CEO do Google, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Além disso, o homem mais importante do gigante da web foi ainda mais contundente: “Nós queremos que isso (a censura) mude e queremos também colocar um pouco de pressão para que as coisas melhorem para o povo chinês”.

Eric Schmidt, o CEO do Google Foto: Reuters

No início do mês, o Google foi alvo de diversos ataques de hackers. Os atingidos foram principalmente ativistas em prol dos direitos humanos da China. Logo após o ocorrido, alguns institutos afirmaram que os ataques vieram de servidores do governo chinês. O governo de Pequim se manifestou, negando às acusações e declarando que os EUA se aproveitam das redes sociais para interferir em outros países, como insuflar os protestos no Irã.