O Google Agenda está com novo layout. As mudanças são poucas, bem sutis e foram feitas para que o serviço de calendário não ficasse atrás dos outros serviços da empresa que já foram atualizados neste ano, segundo o anúncio no blog oficial.

Os três links do canto superior esquerdo foram abolidos: “Criar um evento” virou botão e, agora, o acesso às tarefas se dá por uma agenda homônima. O calendário da coluna esquerda está mais clean e mais destacado, pois perdeu seu fundo azul.

NOVO VISUAL

ANTIGO VISUAL

Fotos: reprodução do blog Google Operating System

No Google Agenda, dá para criar diversas agendas e compartilhá-las com amigos (apenas para ver uma data de um encontro ou para criar e administrar eventos), receber lembretes de compromissos, fazer um lista de tarefas e controlar a execução delas. Também é possível enviar pelo Gmail convites vinculados às agendas compartilhadas.

Veja mais:

• Mudança de design do Google

• Google Tradutor fala novas línguas

• Novidades no Google Docs