Com uma simples busca no Google agora é possível encontrar horários de voos entre duas cidades, incluindo no Brasil. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 27, no blog de buscas da empresa e, enfim, mostra um pouco do que o Google pretende fazer com a aquisição da ITA Software, comprada há quase 11 meses por US$ 700 milhões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa de tecnologia, criada por engenheiros da computação do Massachussetts Institute of Technology (MIT) em 1996, desenvolve sistemas para realizar compras de passagens para companhias aéreas. Mas a aquisição só foi aprovada em abril pelo Departamento de Justiça dos EUA, com severas exigências, após uma longa investigação sobre uma temida dominação do Google nas vendas de passagens aéreas na internet.

“Com a aprovação da nossa compra da ITA no mês passado, estamos ansiosos em começar a desenvolver um novo sistema de busca de voos para facilitar o planejamento das suas viagens”, escreveu o engenheiro de software do Google Petter Weduma no post. “Embora esta ferramenta de programação de voos não utilize a tecnologia da ITA, esse é só um pequeno passo para tornar mais fácil a busca por informações de viagem mais valiosas.”

Exemplo de como os horários de voos são exibidos no Google. FOTO: REPRODUÇÃO

Como funciona. A busca por voos funciona em dez idiomas, nas versões do Google em alemão, catalão, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, português (do Brasil), polonês, russo, turco.

A novidade simples, mas exige que o usuário digite pelo menos a cidade de partida ou de destino na busca. No post, o Google dá dois exemplos de termos que podem ser usados: a pessoa pode digitar “voos de são francisco para minneapolis” ou “voos de buffalo” (se referindo às cidades dos Estados Unidos).

É possível fazer o mesmo usando o nome de cidades brasileiras, como “voos de são paulo para brasília” ou “voos para salvador” na versão brasileira do Google. Mas os resultados com os horários de voos também aparecem usando apenas termos simples, como “voos buenos aires”.

O Google então oferece algumas cidades de partida, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre (veja imagem), a duração dos voos e o nome das companhias aéreas. Surge ainda uma opção para “mostrar todas as rotas sem escalas” para ver outras opções de cidades de partida, no caso, como Barcelona (Espanha), Bogotá (Colômbia), Florianópolis, Miami (EUA) e Sidney (Austrália), por exemplo.

Ao clicar em uma das cidades, por exemplo São Paulo, é possível ver todos os horários de voos entre as duas cidades durante um dia, com as companhias aéreas, os dias da semana em que os voos operam. A programação tem uma validade, neste caso, até 5 de junho.

Outras novidades. A busca por voos é a mais recente mudança nas buscas do Google — que vêm inaugurando uma sequência de novidades no seu sistema de buscas. Recentemente, o buscador também começou a exibir nas buscas os links compartilhados por contatos em redes sociais como o Twitter, o que já funciona no Brasil, desde que o usuário escolha a opção em sua conta do Google. Além disso, a empresa anunciou que pretende incluir uma espécie de botão “Curtir” nas buscas — batizado de +1 – , para que os resultados mais “curtidos” ganhem destaque.

Em fevereiro, o Google também anunciou mudanças para combater casos de empresas que “fraudavam” os resultados, enganando os sistemas do buscador para melhorar a posição de seus sites nas buscas, depois de uma reportagem do New York Times, denunciando o caso da loja JC Penney. No mesmo mês, o Google também inaugurou um sistema de buscas por receitas de pratos e sobremesas.