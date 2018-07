O Google anunciou na segunda-feira, 15, um novo serviço de geolocalização, o Hotpot, uma ferramenta que recomenda lugares (comércio e serviços nas cidades) com base no seu perfil do Gmail e nas avaliações positivas dos seus contatos.

Ele funciona agregado aos serviços do Google Maps e Places e foi desenvolvido, principalmente, para ser acessado em smartphones equipados com o sistema operacional Android, mas o sistema também funciona pelo computador. Ao entrar na sua conta geral do Google pelo celular, o Hotpot rastreia o local onde você está e oferece algumas sugestões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Ainda não são muitas as recomendações de São Paulo (Imagem: Reprodução)

A interface é bastante similar a outros serviços da empresa, com uma caixa de buscas no topo. Lá, você pode pesquisar por lugares específicos e ver a qualificação deles. Os seus votos pró e contra aparecem em um destaque e contam na avaliação do comércio. Se quiser, você pode criar um perfil separado para o Hotpot, que não vale para os outros sites do Google — só os seus amigos poderão ligar o seu nome lá ao seu e-mail.

Por enquanto, o Hotpot está no ar apenas em inglês, e será liberado para outras línguas e países aos poucos.