O Google criou uma ferramenta que promete ajudar milhões de pessoas que buscam inspirações alimentares na internet antes de se arriscar na cozinha.

Batizada de Google Recipes (ainda disponível só na versão em inglês do Google) a ferramenta exibe nos resultados das buscas apenas os sites relacionados às receitas de pratos e sobremesas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Para quem quiser conhecê-la, basta acessar o site http://www.google.com/landing/recipes/ ou fazer o seguinte caminho: entre no Google, clique em “Google.com in English”, faça uma busca, e clique em “Recipes” no lado esquerdo da página (veja detalhe na imagem ao lado).

Apesar de a ferramenta só estar disponível na versão em inglês do Google, também é possível encontrar receitas em português digitando o nome do prato que se busca, por exemplo, “salmão com molho de maracujá”.

Ainda há opções para filtrar os resultados por tempo de preparo (menos de 15, 30 ou 60 minutos) e calorias (menos de 100, 300 ou 500 calorias). Fazendo buscas em inglês, também é possível selecionar os ingredientes que o usuário quiser usar na receita. Em uma busca por “salmon” (salmão, em inglês), por exemplo, é possível filtrar os resultados que incluem ingredientes como “capers” (alcaparras), “coconut milk” (leite de côco), “lime” (lima), “rosemary” (alecrim), “lemon” (limão), “garlic” (alho) e “sparkling wine” (vinho espumante).

Abaixo, um vídeo do Google mostra como funciona a ferrramenta.