Enquanto isso, as mais de 25 mil publicações atualmente indexadas pelo Google News precisam de amplas redações e equipes para produzir o mesmo conteúdo que o agregador de notícias exibe com custo operacional bem menor.

Agora os editores vão ter mais opções sobre como seu conteúdo é indexado e exibido pelo Google News – facilitando, por exemplo, a veiculação e o acesso a conteúdo pago. O gerente de produtos Josh Cohen informou no blog do Google News que a maioria das mudanças deve ser imperceptível para o usuário, afetando apenas os acordos com as publicações.

A grande inovação veio através do programa First Click Free, que vai permitir aos usuários acessarem notícias na íntegra mesmo em sites pagos – limitados a apenas cinco visitas por dia. O programa ajuda o Google News a continuar capaz de indexar as notícias fechadas por conteúdo pago, garantindo a relevância do Google News.