O Google promete agir caso lei que obriga sistemas de busca a pagar para citar reportagens for aprovada

PARIS – A Google Inc. ameaça excluir jornais e sites franceses de seu mecanismo de busca na

internet, caso a França aprove um projeto de lei que obrigaria os sistemas de busca a pagarem pelo direito de citar reportagens. A ameaça está em um documento enviado pela empresa a ministros do governo francês, que a própria Google disponibilizou nesta quinta-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O projeto, apelidado na França de “lei Google”, é defendido pelos jornais franceses como um meio de defender seus negócios, que vêm sendo afetados por uma lenta migração dos anunciantes da mídia impressa para a eletrônica; essa tendência foi exacerbada na França pelos cortes de verba publicitária das empresas, por causa da crise econômica. Uma proposta semelhante está sendo debatida na Alemanha.

A ministra de Tecnologia da França, Fleur Pellerin, disse em entrevista ao jornal Le Figaro que o governo está estudando a proposta. “A Europa ficará mais forte se nos movermos de modo unificado em torno dessa ideia”, afirmou a ministra. Pellerin estava na Alemanha nesta quinta-feira para discutir a proposta com o governo alemão.

Em seu documento, a Google diz que “não é segredo que pensamos que uma lei como as que estão sendo propostas na França e na Alemanha seria muito prejudicial para a internet. Temos dito isso publicamente há três anos”. A empresa acrescenta que “não pode aceitar” o estabelecimento de um direito que “ameaça sua própria existência, e, como consequência, seremos forçados a não mais prover links para sites franceses”.

Para a Google, a nova lei seria prejudicial aos usuários franceses da internet, a órgãos de mídia franceses e à própria promoção de conteúdo em língua francesa na internet, ao desencorajar sites de fazerem links com conteúdo francês. A empresa também diz que pretende trabalhar com jornalistas franceses para “construir um modelo viável para jornalismo na web”. As informações são da Dow Jones.

/Renato Martins (Agência Estado)