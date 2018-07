De acordo com o New York Times, a empresa teve contas de Gmail atacadas, com ativistas de direitos humanos e outras 20 empresas de setores diversos como alvos principais.

Devido à intensidade e ao alto nível de tecnologia empregados na invasão, analistas externos acreditam que o ataque tenha partido do próprio governo. A decisão do Google, apesar de não explicitar a acusação, é baseada em evidência suficientemente concreta, afirma o Times.

Em post no blog oficial do Google, o vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo, David Drummond, afirmou que “nas próximas semanas estaremos discutindo com o governo chinês um cenário em que possamos operar um mecanismo de busca sem filtros e completamente legal”.

As declarações apontam para o fim das operações do Google na China caso o governo local não concorde com os termos propostos pelo Google. A entrada da empresa americana no gigante asiático, em 2006, aconteceu cercada de polêmica na exigência da China em filtrar parte do conteúdo compilado pelo sistema do Google.