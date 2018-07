SÃO PAULO – O Google anunciou nesta terça a chegada do Android Wear, extensão de seu sistema operacional para aparelhos vestíveis. Embora a categoria inclua de pulseiras até o próprio Google Glass, a empresa decidiu focar inicialmente nos relógios inteligentes, com os primeiros produtos chegando ao consumidor este ano.

A novidade foi anunciada no blog oficial da empresa, que falou empolgadamente sobre a área dos vestíveis. “Você pode interagir com eles de maneira simples e eficiente”, diz o texto, que lembra que “mal começamos a nos aprofundar nas possibilidades da tecnologia móvel”.

Segundo o Google, com o Android Wear, ”uma gama de novos aparelhos junto com um crescente catálogo de aplicativos” deve proporcionar uma série de novos recursos. Entre eles estão, atualizações de redes sociais e de apps de mensagens, respostas a consultas feitas por voz (usando o comando “Ok Google”), monitoramento e estatísticas de saúde e boa forma e controle de outros aparelhos como TVs e smartphones a partir do dispositivo de pulso.

O Google citou parcerias com Samsung Electronics, LG Electronics e Intel, bem como com a empresa de moda Fossil Group, para a criação dos novos relógios.

A empresa também criou uma nova seção na sua área de desenvolvedores direcionada para vestíveis. Nela já se encontra o download de uma prévia para criadores de aplicativos adaptarem seus sistemas de notificações para os relógios que usam o sistema Android Wear. O link para download é este aqui.