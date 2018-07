[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do" width="480" height="340" wmode="transparent" /]

Para tentar se diferenciar da concorrência (leia-se Twitter), a busca em tempo real do Google mostra além dos últimos tweets, as notícias mais recentes, os últimos posts em blogs, atualizações no Yahoo Respostas, em redes sociais, como Facebook e MySpace, tudo aparece na timeline que se atualiza de forma constante e automática. O Google fechou parceria com essas redes sociais e vai exibir apenas conteúdos públicos, livres de restrições de privacidade. O anúncio explica a carta aberta de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, na última semana.

A busca em tempo real também está disponível para o celular. Houve também outros lançamentos para interface móvel – o principal dele o Google Goggles, um software (por enquanto, disponível só para Android) que reconhece uma imagem e faz uma busca baseada nos padrões dela. Nas demonstrações, o Goggles reconheceu obras de arte rapidamente, mas ainda não é muito preciso (nem constante): em duas buscas diferentes pela mesma foto, o Goggles pode apresentar resultados ou não apresentar nenhum. Ele ainda faz parte da categoria ‘Labs’ de softwares, e pode ser baixado no market do Android.

Mais duas novidades para os aparelhos móveis são a busca por voz, somente disponível no idioma japonês, e a tradução por voz, também por enquanto restrita a alguns idiomas. A nova busca mobile também se integra ao Google Mobile Maps, e usando o MyLocation, é capaz de exibir resultados personalizados baseados na sua localização. Por exemplo: se você digitar “restaurante oriental” em sua busca no Android, os primeiro resultados vão exibir estabelecimentos próximos ao local onde você está agora.

Por último, o Google Trends, que fazia parte do Labs e exibia os termos mais buscados do dia e da semana, saiu do status “experimental” e estreou agora tem uma lista chamada Hot Topics, semelhante aos Trending Topics do Twitter: os 10 assuntos mais buscados do momento são elencados ali.