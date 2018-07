FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A primeira rede social de sucesso do Brasil está próxima do fim. O Google anunciou em seu blog nesta segunda-feira, 30, que “é hora de dizer adeus ao Orkut” e marcou a data de encerramento para 30 de setembro.

Até lá, segundo o Google, usuários poderão usar a conta normalmente. Poderão também, como sugere a empresa, exportar álbuns de fotos para o Google+, além de salvar perfil, scarps, depoimentos e posts de comunidades usando a ferramenta Google Takeout. Todos estes itens poderão ser transferidos até setembro de 2016.

Depois do fechamento definitivo do Orkut, não será mais possível entrar no Orkut, exportar fotos, jogar games ou utilizar aplicativos. As comunidades públicas serão preservadas em um “arquivo de comunidades” aberto ao público. Este arquivo, porém, será apenas para visualização e não aceitará novos tópicos, comentários ou enquetes.

O aplicativo da rede social não poderá mais ser baixado das lojas Google Play ou iTunes depois de 30 de junho. Para quem já tem o app instalado, ele deixará de funcionar após 30 de setembro deste ano.

Um post no blog do Orkut em inglês (intitulado “Tchau Orkut”) explica que “YouTube, Blogger e Google+ decolaram, com comunidades surgindo em todos os cantos do mundo. Como o crescimento destas comunidades ultrapassou o crescimento do Orkut, decidimos dar adeus (ou, tchau) ao Orkut”. Não há nem uma menção à ascensão do Facebook ao posto de primeira rede social do mundo.

Falando ao Link em janeiro, quando o Orkut completou 10 anos, Fábio Coelho, diretor-geral do Google Brasil, disse que a empresa não tinha planos para o Orkut. Mas arriscou que ela continuaria existindo “enquanto houver pessoas lá”, porque “quem manda no Orkut é o usuário”.

O Orkut conheceu níveis de popularidade enormes no Brasil na década passada, chegando a 40 milhões de usuários. Foi a primeira experiência de rede social de muitos brasileiros. Continuava ativa apenas por aqui, totalizando em 2013 cerca de 6 milhões de usuários, o que fazia dela a quinta rede social do País.