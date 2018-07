Em comunicado oficial, o Google afirmou que a partir do primeiro dia de março os produtos Google não funcionarão mais no Internet Explorer 6. O anúncio veio duas semanas após o ataque sofrido pelo Google, que explorou uma vulnerabilidade do Internet Explorer 6 para derrubar os servidores da empresa.

Os usuários que insistirem em utilizar o navegador inseguro recebrão uma mensagem de alerta avisando que funcionalidades basicas dos serviços não são mais compatíveis com o navegador.

No blog oficial do Google, Rajen Sheth, gerente de aplicativos sênior do Google, sugeriu que os usuários façam o upgrade do IE6 para o IE8 ou mudem para qualquer navegador mais moderno, no caso, o Firefox, o Opera ou o Chrome.