O Google viu suas ações despencarem mais de 6% nesta sexta-feira depois que os resultados da companhia decepcionaram as previsões mais otimistas de Wall Street. Alguns analistas citam ainda preocupações sobre ausência de Eric Schmidt em teleconferências de resultados.

Tudo isso mesmo após a empresa ter divulgado um lucro de US$ 2 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2010, um aumento de receita de 23%. A companhia publicou lucro líquido de US$ 1,96 bilhão, ou US$ 6,06 por ação, comparado com o lucro de US$ 1,42 bilhão, ou US$ 4,49 por ação do mesmo período do ano passado.

A cadeira está vazia

Na quinta-feira, a companhia divulgou que seu presidente-executivo, Erick Schmidt, não vai mais participar de teleconferências com investidores sobre resultados trimestrais da empresa. Em nota a clientes, o analista George Askew, da Stifel Nicolaus, afirmou que a ausência de Schmidt é “preocupante”.

“Os investidores consideram isso significativo, gera outro nível de especulação, coloca mais lenha no fogo”, afirmou o analista Colin Gillis, da BGC Financial. “As pessoas estão preocupadas de que há algo errado.”

O vice-presidente financeiro, Patrick Pichette, negou qualquer problema interno e pediu aos investidores para não lerem além do fato de que o Google está tentando “aperfeiçoar” o processo.

Resultados acima do esperado e comentários otimistas da Intel nesta semana também ajudaram a catapultar a performance de ações do setor de tecnologia nesta semana.

“A reação reflete expectativas que tinham crescido para além do que foi publicado”, afirmou o analista Steve Weinstein, da Pacific Crest Securities. “Os números foram muito bons e sinalizam o momento positivo dos negócios.”