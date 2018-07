Streaming musical, atualização do Android e vendas do Google Glass estão entre os anúncios esperados para a conferência Google I/O

SÃO PAULO – É um dos eventos mais esperados do ano no mundo da tecnologia. Trata-se da conferência de desenvolvedores do Google, com início nesta quarta-feira, 15, às 13 horas (horário de Brasília).

O Google I/O acontece no Moscone Center, em São Francisco (EUA), e dura dois dias. É aqui que o gigante digital anunciará novidades e atualizações relacionadas a seus diversos produtos e plataformas para uma plateia especializada. Todos os ingressos para o evento foram vendidos em 49 minutos. O preço era de US$ 900 (US$ 300 para estudante).

Entre os anúncios especulados na área de software estão uma atualização do sistema operacional Android, mudanças no Google Maps, dois serviços de streaming musical (no YouTube e no Google Play), um novo centro de jogos online e um novo aplicativo para unificar as diversas ferramentas de chat.

Há grande possibilidade também de que sejam divulgadas informações sobre vendas do Google Glass, os óculos inteligentes da empresa. Ainda na área de hardware, há quem aposte numa versão 4G para smartphone Nexus 4. Uma nova geração do tablet Nexus 7, com processador quad-core, também é cogitada.

