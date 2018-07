O Google fechou na sexta-feira, 3, uma parceria com o site Catraca Livre, que divulga atrações culturais gratuitas ou com preços populares na cidade de São Paulo. Todo o conteúdo do portal poderá ser encontrado no Google Maps. Ao buscar por museus ou cinemas, o usuário será direcionado para lugares indicados pelo serviço.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Com essa parceria, queremos dar o suporte tecnológico para ajudar o Catraca Livre em sua missão de democratizar o acesso à cultura nas cidades, aumentando o poder do cidadão usando essa rede de informação”, afirmou em comunicado Marcos Moran, gerente de parcerias estratégicas do Google.

A novidade deve entrar no ar em janeiro de 2011.