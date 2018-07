O CEO e cofundador do Google, Larry Page, diz que a empresa vai fabricar seus próprios eletrônicos

O executivo-chefe do Google, Larry Page, disse que a claudicante rede social Google+ já conseguiu mais de 100 milhões de usuários ativos, e reiterou o compromisso dos gigantes das buscas digitais com as apostas de longo prazo.

O cofundador e CEO do Google, Larry Page. FOTO: REPRODUÇÃO

Page, cofundador da empresa e executivo-chefe desde abril de 2011, quando substituiu Eric Schmidt, disse em uma atualização da estratégia para 2012 que a empresa tem tido progressos ao reformular o Google em torno de certas prioridades de negócios.

Ele disse que o sistema operacional Android, usado em smartphones, está sendo ativado diariamente por 850 mil celulares no planeta.

O Google está em processo de adquirir neste ano a Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões, e Page sinalizou que a empresa planeja usar a estrutura absorvida para fabricar seus próprios equipamentos eletrônicos — embora alguns observadores especulem que o interesse do Google seria apenas o grande catálogo de patentes da Motorola.

“Estamos animados com as oportunidades para construir ótimos dispositivos aproveitando o tremendo sucesso e crescimento do Android e a longa histórica de inovação tecnológica da Motorola”, escreveu Page.

Criada em 1998, a empresa — que faturou cerca de US$ 38 bilhões no ano passado e tinha um patrimônio de quase US$ 45 bilhões no balanço de setembro de 2011 — domina há mais de uma década o mercado de buscas na internet, mas enfrenta dificuldades para se firmar nas operações de redes sociais, onde vê Facebook, Twitter e outras novas marcas lhe roubando tráfego e talentos de engenharia.

Desde que Page reassumiu o comando, o Google tem buscado agressivamente o mercado das redes sociais, com o lançamento do Google+. “Nossa meta em longo prazo é faturamento e lucro absoluto — então investimentos agressivamente em inovações futuras, mas gerindo com rigor nossos custos de curto prazo”, escreveu Page.

