SÃO FRANCISCO – A receita do Google chegou a US$ 16,52 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro, ante US$ 13,75 bilhões, do mesmo período de 2013. Analistas da Thom Reuters I/B/E/S esperavam receita de US$ 16,57 milhões. Ainda assim, o avanço levou a empresa a um crescimento anual de 20%, com a tendência de queda prolongada dos anúncios mostrando moderação. As ações da empresa caíram 2,7%, chegando a US$ 510,11 após o anúncio dos resultados.

À esquerda, a evolução da receita do Google por trimestre

A empresa responsável pela ferramenta de buscas mais popular do mundo anunciou, porém um lucro de US$ 6,35 por ação, cifra menor do que os US$ 6,54 esperados.

Analistas apontam aumento de gastos pela empresa com equipamentos, mas principalmente com recursos humanos. No intervalo dos últimos três 3 mil novos empregados foram contratados, totalizando 55.030 funcionários.

O número mais negativo para a empresa, no entanto, é o de cliques pagos (paid clicks), relativo ao dinheiro recebido pelo Google quando usuários clicam em anúncios veiculados em seus sites. O indicador teve um crescimento menor, em relação ao segundo trimestre deste ano: 17% atuais contra 25% anteriores.

Além dele, o indicador de custo por clique – que se refere ao valor pago por anunciantes sobre publicidades acessadas em sites do Google – caiu “apenas” 2% neste trimestre; “apenas” porque no último trimestre a queda foi de 6%.

/com informações da Reuters