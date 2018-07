Nexus 10 roda o sistema operacional Android ‘Jelly Bean’ e chegará nos EUA dia 13 de novembro; smartphone Nexus 4 tem 4,7 polegadas

NOVA YORK – O Google anunciou nesta segunda-feira, 29, um novo tablet de 10 polegadas que roda seu sistema operacional Android, em mais um lance de sua estratégia para tomar mercado da Apple e de outros concorrentes.

Google anuncia tablet de 10 polegadas, novo tablet de 7 polegadas e smartphone, de 4,7 polegadas. FOTO: Divulgação

O Nexus 10 possui processador 1.7 GHz e 2 GB de memória RAM, com uma tela de resolução 2.560×1.600 pixels. Tem apenas conexão à internet Wi-Fi e pesa 603 gramas.

O tablet roda ainda o sistema operacional Android 4.2, apelidado “Jelly Bean”, e conta com câmera frontal de 1,9 megapixels e uma câmera traseira de 5 megapixels. O aparelho, fabricado pela Samsung, custará US$ 399 nos EUA. Na configuração básica, o iPad, da Apple, custa a partir de US$ 499.

O novo tablet do Google chegará aos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Espanha, Canadá e Japão no dia 13 de novembro.

A empresa também anunciou que o Nexus 7, lançado em julho apenas na versão Wi-Fi, passará a ser vendido também com conexão 3G e memória de 32 GB. O novo modelo chegará aos Estados Unidos em 13 de novembro, por US$ 299.

Ainda não há previsão para a chegada dos novos tablets ao Brasil.

Smartphone. O Google também lançou um smartphone com Android fabricado pela LG, o Nexus 4. O aparelho tem processador de quatro núcleos e tela de 4,7 polegadas, conta com carregador sem fio e também roda o sistema operacional “Jelly Bean”.

O smartphone permite criar imagens em 360 graus, com a ferramenta de câmera Photo Sphere. O Nexus 4 custará US$ 299 com 8 GB e US$ 349 com 16 GB, e chegará aos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Espanha e Canadá em 13 de novembro.

Furacão. O Google faria o anúncio dos novos produtos nesta segunda-feira em um evento em Nova York, que foi cancelado no fim de semana por causa da passagem do furacão Sandy na região. A empresa fez o anúncio hoje por meio de um comunicado em seu blog. Na sexta-feira, uma reportagem da Wired relatou o sumiço de um modelo do Nexus 4 em um bar, revelando detalhes do produto que seria anunciado nesta semana.

