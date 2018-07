O investidor do Vale do Silício Vinod Khosla e a Google Ventures investiram US$ 42 milhões em uma empresa iniciante aberta por ex-funcionários do mecanismo de buscas. A nova companhia desenvolve formas de proteger fazendeiros contra perdas causadas por um clima global cada vez mais volátil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Khosla Ventures e Google Ventures vão se juntar a Allen & Co, NEA e outros investidores na WeatherBill, cuja equipe de engenheiros de software e climatologistas coleta dados de clima de várias fontes para vender seguros baseados em análises estatísticas.

A WeatherBill, fundada pelos ex-funcionários do Google David Friedberg e Siraj Khaliq, afirma que a produção agrícola anual global de 3 trilhões de dólares está cada vez mais sujeita a riscos causados por flutuações bruscas e imprevisíveis do clima.

O ano de 2010, marcado por enchentes devastadoras no Paquistão, China e Austrália e por uma onda de calor na Rússia, foi o mais quente já registrado junto com os anos de 1998 e 2005, afirma as Nações Unidas.

A comissão de mudanças climáticas da ONU afirma que o clima deve se tornar mais extremo no século 21, afetando desde produção de alimentos a reservatórios de água por causa do acúmulo de gases estufa produzidos na queima de combustíveis fósseis.

“Mais de 90% das perdas de colheitas são consequência de condições inesperadas do tempo e as mudanças climáticas estão aumentando a frequência de eventos climáticos extremos”, afirmou Friedberg, presidente-executivo da WeatherBill.

Em 2010, a companhia lançou seu principal produto, chamado de Weather Insurance, que paga clientes automaticamente com base nas condições climáticas. O pagamento não precisa de um processo de pedido de reparação de danos. A nova injeção de recursos vai sustentar o desenvolvimento do produto da WeatherBill e planos de expansão de vendas nos Estados Unidos e no exterior.

/ REUTERS