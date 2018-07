O Google lançou uma versão especial de seu software online que está de acordo com as rigorosas exigências de segurança do governo norte-americano, em busca da liderança entre concorrentes para fornecer novas tecnologias para órgãos dos governos federal e estaduais dos Estados Unidos.

A gigante de internet afirmou nesta segunda-feira ser a primeira empresa a oferecer e-mail, calendário e outros serviços online, ou “em nuvem”, com certificação pelo governo dos EUA de que seus sistemas e práticas estão de acordo com centenas de controles de segurança exigidos pelo governo federal.

O lançamento da nova versão do Google Apps coincide com negociações da empresa com autoridades da cidade de Los Angeles para lidar com questões de segurança relacionadas ao contrato de fornecimento de um software online para funcionários da prefeitura.

O Google afirmou que está trabalhando com a prefeitura de Los Angeles nas exigências de segurança e funcionalidades do produto.

/ALEXEI ORESKOVIC (REUTERS)