The New York Times, Evernote, Skitch e Path são os primeiros aplicativos do Google Glass

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Durante um painel no festival SXSW, o Google apresentou os primeiros aplicativos que irão funcionar no Google Glass. O desenvolvedor Timothy Jordan demostrou os apps do New York Times, Evernote, Skitch e Path, além do Gmail.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

Com o aplicativo do Gmail no Google Glass será possível utilizar um comando de voz para checar quem enviou a mensagem e qual é o título do e-mail. Se desejar será possível enviar uma resposta na hora apenas falando o conteúdo do e-mail.

Já o aplicativo do The New York Times trará notícias no formato de uma imagem com o título da matéria e o nome do autor. Com um leve movimento da cabeça o app começa a ler a notícia para o usuário. O app incluirá um serviço de notícias atualizadas de hora em hora.

Com Evernote e Skitch será possível tirar fotos e compartilhar conteúdo diretamente do óculos, enquanto no Path será possível escrever comentários e adicionar emoticons em conversas.

Na exibição Jordan explicou que as interações promovidas por apps do Google Glass precisaram respeitar quatro princípios : respeitar o design do óculos, “não ficar no caminho”, mantê-lo atualizado e evitar o inesperado. “Você poderá ter acesso a tecnologia que ama, mas sem te tirar do momento real”, explicou o desenvolvedor.

A previsão é que o Google Glass chegue ao mercado até o final do ano custando cerca de US$ 1, 5 mil.

(fotos: reprodução/Readwrite e divulgação)