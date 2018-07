Ferramenta de mapas da empresa ganhará um novo aplicativo e mais interatividade

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta quarta-feira, 15, durante a conferência de desenvolvedores Google I/O a nova versão do seu serviço de mapas Google Maps.

Usuário poderá inserir dentro do Maps imagens panorâmicas de um ambiente. FOTO: Reprodução

Segundo o Google, atualmente 200 países são cobertos pelo sistema, incluindo a Coreia do Norte. Destes, 50 já contam com o serviço Street View.

O Maps ganhará uma nova versão para os sistemas iOS e Android. O app será capaz de refazer automaticamente uma rota, assim como enviar alertas sobre acidentes e mostrar mais detalhes sobre o caminho a ser percorrido. Também terá um zoom mais suave e imagens de prédios em 3D.

Nos Estados Unidos, o usuário poderá usar a ferramenta para avaliar serviços, como um restaurante, por exemplo, por meio da integração com a tecnologia da Zagat, empresa adquirida pelo Google que criou um site de avaliações. Os estabelecimentos, por sua vez, poderão fazer anúncios e divulgar cardápios e promoções no Google. A estreia do serviço será com o Starbucks.

Um botão chamado “Explore” vai ajudar o usuário a encontrar mais opções sobre o que fazer. A ideia, segundo o Google, é que o serviço seja cada vez mais customizado e interativo.

Outra grande novidade é que o Google Maps vai ter um sistema semelhante ao Street View para ambientes fechados e vai permitir ao usuário fazer um “passeio” dentro desses locais . Isso será possível porque qualquer pessoa poderá inserir imagens panorâmicas de um local para outras pessoas verem.

O Maps também será mais integrado ao Google Earth. Ao retirar totalmente o zoom, o usuário poderá ver a Terra, sua posição no espaço e a influência do Sol na superfície do planeta.

