‘Hummingbird’, ou beija-flor, almeja lidar melhor com consultas longas e complexas, renovando sistema do buscador

Logo do novo algoritmo é apresentado em reunião do Google FOTO: Reuters

MENLO PARK – O Google reformulou o seu algoritmo de busca, base do buscador mais usado na Internet, para melhor lidar com as consultas mais longas e complexas que tem recebido de usuários da Web.

Amit Singhal, vice-presidente sênior de buscas, disse a jornalistas na quinta-feira, 26, que a empresa lançou o seu mais recente algoritmo “Hummingbird” (beija-flor, em português) há cerca de um mês e que esse algoritmo atualmente afeta 90% das buscas no Google no mundo.

O Google está tentando manter o ritmo com a evolução do uso da Internet. À medida que pesquisas ficam mais complicadas, os sistemas tradicionais “Boolean” ou sistemas baseados em palavras-chave começam a deteriorar-se devido à necessidade de combinar conceitos e significados, além de palavras.

“Hummingbird” é o esforço da empresa para combinar o significado das consultas com o de documentos na Internet, disse Singhal da garagem de Menlo Park, onde os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, conceberam o agora onipresente mecanismo de busca.

“Lembra como era a pesquisa em 1998? Você sentava e ligava um grande computador, discava com seu modem barulhento, digitava algumas palavras-chave e recebia 10 links azuis para sites que tinham essas palavras”, escreveu Singhal em um blog.

“O mundo mudou muito desde então: bilhões de pessoas estão online, a rede tem crescido exponencialmente, e agora você pode fazer qualquer pergunta no pequeno e poderoso dispositivo em seu bolso.”

Page e Brin se estabeleceram na garagem de Susan Wojcicki – agora executiva sênior do Google – em setembro de 1998, quando criaram a empresa. Esta semana marca o 15º aniversário da companhia.

/ REUTERS