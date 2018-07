Google Music é lançado como parte do Android Market, com parceria com três das maiores gravadoras do mundo e selos independentes

Evento de lançamento do Google Music no Mr. Brainwash Studios em Hollywood, na Califórnia. FOTO: Mario Anzuoni/ REUTERS

LOS ANGELES – O Google aumentou o volume de sua nova loja de música online, com o objetivo de tirar a liderança da Apple e da Amazon na distribuição de entretenimento em áudio, mesmo sem nenhuma grande gravadora. O Google Music, com mais 13 milhões de músicas, será integrado ao Android Market, a loja de aplicativos online da empresa para acompanhar seus rivais. Apple, Amazon e Facebook têm, em medidas diferentes, integrado serviços de música a seus produtos.

O novo serviço permitirá que o líder de buscas na web passe a acompanhar essa tendência, permitindo que seus consumidores tenham acesso a músicas a partir de dispositivos conectados à rede, permitindo o compartilhamento de faixas entre seus amigos.

O Google Music foi lançado em um evento no Mr. Brainwash Studios em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira, 16.

O Google negociou acordos nos EUA com três das quatro grandes empresas: Grupo Vivendi Universal Music; com a Sony Sony Music Entertainment Corp, e com a EMI. Ele também assinou acordos com o cada vez mais influente grupo de gravadoras independentes Merlin e com a gravadora londrina Beggar’s Banquet, casa da artista mais vendida em 2011, Adele. O único grande grupo ausente no anúncio foi a Warner, casa do Led Zeppelin e do Prince, entre outros.

Analistas dizem que venda de música online muito provavelmente não aumentará a receita do Google, mas concordam ao dizer que a empresa precisa estar neste mercado para garantir que o seu Android possa acompanhar as propostas dos concorrentes.

O sistema operacional móvel do Google já é líder em sua área, presente em mais de 200 milhões de aparelhos em todo o mundo. Mas sem um serviço de música, o Android pode não ser tão atraente para consumidores que procuram smartphones ou tablets que ofereçam uma experiência de mídia completa.

E com o armazenamento de música cada vez mais migrando para os servidores remotos de internet (a tal da “nuvem”, como diz o jargão) em vez de ficarem no próprio dispositivo, empresas como a Google e Apple encontraram uma nova maneira de manter seus fregueses presos a seus respectivos serviços de telefonia móvel, disse Colin Gillis, analista da BGC Partners. “Todo mundo está usando a música e mídia como uma forma de reter o público, Em última análise, este material vai ser armazenados na nuvem e torna-se cada vez mais difícil de mudar para outro sistema”, disse.

Para ajudar a impulsionar a nova loja de música, o Google disse que oferecerá uma música de graça para download diariamente. A empresa também permitirá que consumidores possam compartilhar com os amigos as músicas adquiridas através da rede sua recente investida nas redes sociais, o Google Plus. O recurso dará aos usuários do Plus acesso a músicas dos amigos, integral e gratuitamente.

“Recomendações de amigos são a forma mais importante pelas quais as pessoas descobrem música e achamos que esse recurso tem o potencial de realmente transformar o comportamento na hora da compra”, disse Zahavah Levine, diretor do Google na área de parcerias de conteúdo para Android, durante o evento da quarta-feira.

Os executivos do mercado de música disseram que mesmo que as vendas tenham penado nos últimos anos, música nunca foi tão popular, graças aos diferentes tipos de formatos presentes em redes sociais e dispositivos móveis.

Concorrência. O Facebook, maior rede social do mundo, revelou, em setembro, parcerias com serviços de música como o Spotify, Rdio e MOG para seus usuários compartilharem música entre si. A Amazon é um dos principais vendedores de música no varejo do mundo e recentemente revelou um serviço que permite o armazenamento das músicas compradas em seus servidores, permitindo que seus clientes possam acessar o que compraram online de qualquer aparelho.

No início deste ano, o Google lançou o Google Music beta, que permitiu aos usuários fazer upload de suas músicas para em servidores do Google, para acessá-la a partir de diferentes dispositivos.

