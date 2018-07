Tecnologia é baseada em voz e busca informações sobre assuntos que vão do clima a sessões de cinema

SÃO FRANCISCO – O Google apresentou nesta quarta-feira, uma nova tecnologia de busca baseada em voz para o iPhone, da Apple, e disse que está testando um novo serviço que combinará seu serviço de e-mail baseado na Web com a nova ferramenta de busca.

A nova versão do aplicativo do Google para o iPhone e o iPad, que deve ser disponibilizada em alguns dias, permitirá que usuários encontrem informações sobre assuntos tão variados quanto o clima e sessões de cinema por meio de comandos de voz, replicando algumas das capacidades oferecidas pela tecnologia Siri, desenvolvida pela própria Apple.

O novo aplicativo do Google recita respostas a resultados de busca em uma voz que soa humana, semelhante ao Siri, que alguns analistas do setor de tecnologia acreditam poder reduzir a dependência de usuários do iPhone por serviços de busca oferecidos pelo Google.

A notícia surge enquanto a relação entre as duas companhias torna-se cada vez mais competitiva. Na segunda-feira, a Apple disse que não disponibilizará o aplicativo YouTube, desenvolvido pelo Google, como um dos programas pré-instalados nas versões futuras do iPhone.

O Google, que apresentou uma versão do aplicativo de busca baseado em voz para celulares que operam com base em seu sistema operacional Android no início do ano, demonstrou a versão para aparelhos da Apple num evento para a imprensa em seus escritórios em San Francisco nesta quarta-feira.

A companhia também anunciou uma versão teste de um novo serviço que integrará os e-mails pessoais de seus usuários às buscas realizadas no site do Google. O serviço, que será oferecido inicialmente a 1 milhão de usuários, segundo o Google, tem o objetivo de facilitar o acesso a informações como horários de voos ou pedidos de compras.

Uma ferramenta de busca verdadeiramente universal “abrangerá todas as informações já transmitidas à Web pela humanidade e informações que pertencem a você”, disse o vice-presidente sênior do Google Search, Amit Singhal.

O primeiro “teste de campo” funcionará com o Gmail, do Google, mas Singhal disse que a companhia está aberta a oportunidades de trabalhar com outros servidores de e-mail.

